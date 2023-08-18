В Москве женщина, работающая педагогом-психологом, случайно узнала, что её бывший муж — педофил. Шокирующее открытие было сделано во время общей уборки, когда 46-летняя Елена наткнулась на давно неиспользуемые компакт-диски. На записях видно было, как её бывший 47-летний супруг, директор фотоателье, насилует мальчиков. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
Каким образом эти диски оказались в квартире Елены после нескольких лет разлуки с мужем, осталось неразгаданным вопросом. Женщина немедленно обратилась в полицию, и оперативные сотрудники задержали педофила.
Расследование выявило, что бывший муж Юрий, работавший директором фотоателье, совершал эти преступления в своей подмосковной квартире. Он целенаправленно выбирал мальчиков, у которых не было отцов, чтобы за них некому было заступиться. Матерям те говорить боялись и стеснялись.
По данному случаю возбуждены уголовные дела по двум статьям: "Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста". В совокупности педофилу может грозить более 20 лет колонии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.