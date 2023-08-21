В самолете Сочи-Москва на высоте 10 тыс. метров у стюардессы остановилось сердце

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На борту самолета, следующего по маршруту Сочи-Москва, произошло внештатное происшествие: у одной из стюардесс прямо во время полёта, на высоте 10 тыс. метров, случился инсульт, и остановилось сердце. Капитан воспользовался системой громкой связи и обратился к пассажирам с просьбой о помощи, сообщает "Мослента".

Фото: "Airplane" by viZZZual.com is licensed under CC BY 2.0.

К счастью, на борту оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который сумел провести процедуры реанимации и вернуть стюардессу к жизни за 10 минут. Женщина была госпитализирована сразу после экстренной посадки самолета в аэропорту Волгограда.

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