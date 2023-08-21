Минобороны РФ: пресечена попытка ВСУ совершить атаки беспилотниками в Московской области

В 21 августа в 08.16 по московскому времени удалось предотвратить попытку террористической атаки, предпринятой киевским режимом с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: "Moscow International Business Center, 'Moscow City'" by Kirill VV is licensed under CC BY 2.0.

Силами дежурной противовоздушной обороны был своевременно обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над Истринским районом Московской области, отмечается в ведомстве.

В 20 августа стало известно, что ВС России успешно предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку, используя два БПЛА самолётного типа на объекты, находящиеся на территории РФ.

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