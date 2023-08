В 21 августа в 08.16 по московскому времени удалось предотвратить попытку террористической атаки, предпринятой киевским режимом с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: "Moscow International Business Center, 'Moscow City'" by Kirill VV is licensed under CC BY 2.0.