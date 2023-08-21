В 21 августа в 08.16 по московскому времени удалось предотвратить попытку террористической атаки, предпринятой киевским режимом с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Силами дежурной противовоздушной обороны был своевременно обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над Истринским районом Московской области, отмечается в ведомстве.
В 20 августа стало известно, что ВС России успешно предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку, используя два БПЛА самолётного типа на объекты, находящиеся на территории РФ.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.