В Пермском крае несовершеннолетний подозревается в убийстве коллеги в кафе

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело о случившемся убийстве было возбуждено в отношении молодого жителя Пермского края, не достигшего совершеннолетия. Инцидент произошел в кафе, где подозреваемый нанес ножевой удар своему 19-летнему коллеге, который занимался официантской деятельностью. Трагический исход привел к смерти пострадавшего. Подозреваемый был задержан и находится под стражей. Эту информацию предоставила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Фото: by VanDammeMaarten is licensed under CC BY 2.0.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан несовершеннолетний местный житель 2006 года рождения", — говорится в официальном сообщении.

Ситуация оказалась критической, и в ходе словесной перепалки подозреваемый взял нож. Одним ударом в область грудной клетки он нанес роковое поражение своему коллеге. Пострадавший скончался от полученных травм. В настоящее время следственными органами проводятся разносторонние мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств инцидента. Кроме того, активно собираются и анализируются улики, необходимые для установления фактов произошедшего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.