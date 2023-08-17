Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ачинске все школы получили сообщение о минировании
Fox News: Джо Байден отдыхает на пляже, пока на Гавайях борются с пожарами
Муж Бритни Спирс угрожает выдать все тайны певицы, если не получит деньги
Депутат Бородай: "Не похоже, чтобы контрнаступление выдыхалось"
Балерина Анастасия Волочкова хочет быть похороненной в белом гробу с вензелями
В Хакасии мать сопротивлялась передаче детей опеке и скрывала их от приставов
Кулеба утверждает, что Киев не чувствует давления Запада с требованием усилить контрнаступление
Иосиф Пригожин высказался о месте Пугачёвой в шоу-бизнесе: "Номером один" можно быть и на кладбище"
Пьяный житель Ставрополья совершил акт вандализма и разрушил пять надгробий на кладбище

Мигранта ищут по всей стране после убийства участника СВО на Урале

1:45
Происшествия

Следователи из Челябинска проводят расследование в связи со смертью 32-летнего участника СВО Антона Чашкина, который приехал домой на отпуск. По предварительным данным, его гибель была следствием убийства, за которым стоит мигрант из Таджикистана. Подозреваемый находится в розыске по всей стране, пишет РИА Новости.

Мигранта ищут по всей стране после убийства участника СВО на Урале
Фото: aif.ru

Трагическое событие произошло в городе Юрюзань ночью 22 июля. Антон Чашкин, ветеран боевых действий в зоне СВО, попал в конфликт в местном баре и получил серьёзную травму. Впоследствии он был доставлен в местную больницу, но его состояние недооценили и отпустили домой. Однако через некоторое время ему стало плохо. Бойца госпитализировали с переломом основания черепа и серьёзным повреждением головного мозга. После нескольких дней борьбы за жизнь мужчина скончался в больнице Челябинска.

Следствие начало уголовное дело в связи с гибелью ветерана СВО. Оперативно выявлен подозреваемый — 24-летний мигрант из Таджикистана. Согласно свидетельствам, убийца в баре узнал, что Антон Чашкин — участник СВО, и оскорбил его. Позднее на улице подозреваемый напал на военного, нанеся удар со спины, в результате чего тот упал и потерял сознание. Совершивший нападение скрылся с места происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.

Антон Чашкин был похоронен 8 августа, и к его прощанию пришли сотни людей. Подозреваемого в убийстве разыскивают по всей стране, хотя местные жители также предполагают, что он мог успеть скрыться в родном Таджикистане.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ задержали под Ростовом
Newsweek: "бойцы ВСУ кричат и умирают" от русских снарядов Олег Володин У Путина хорошие позиции перед встречей с Эрдоганом по новой зерновой сделке Любовь Степушова "Кандагарский" вектор развития обречёт Афганистан на новые беды Александр Трубин
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
Потопит ли РФ контейнеровоз "Йозеф Шульте", как хочет Украина?
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Последние материалы
Певец Стас Михайлов поделился редкими кадрами с дочерью в день ее 14-летия
Рогов: ВСУ готовятся ввести в бой британские танки Challenger в Запорожской области
"Мясные штурмы": российский полковник раскрыл новую тактику ВСУ
В Хабаровске горожане душили мигранта-таксиста и угрожали ножом
Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, помогает ли кофе похудеть
Муж Бритни Спирс требует развода из-за неверности певицы
"Фонтанка": принявшие гром за взрывы жители Петербурга обратились в полицию
Футболист Дмитрий Тарасов не стал заключать брачный договор с Костенко
Глава СПЧ Фадеев обвинил в провокации избитого в Забайкалье участника СВО Таскина
Безработица в Москве упала до исторически низких показателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников