Мигранта ищут по всей стране после убийства участника СВО на Урале

1:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи из Челябинска проводят расследование в связи со смертью 32-летнего участника СВО Антона Чашкина, который приехал домой на отпуск. По предварительным данным, его гибель была следствием убийства, за которым стоит мигрант из Таджикистана. Подозреваемый находится в розыске по всей стране, пишет РИА Новости.

Фото: aif.ru

Трагическое событие произошло в городе Юрюзань ночью 22 июля. Антон Чашкин, ветеран боевых действий в зоне СВО, попал в конфликт в местном баре и получил серьёзную травму. Впоследствии он был доставлен в местную больницу, но его состояние недооценили и отпустили домой. Однако через некоторое время ему стало плохо. Бойца госпитализировали с переломом основания черепа и серьёзным повреждением головного мозга. После нескольких дней борьбы за жизнь мужчина скончался в больнице Челябинска.

Следствие начало уголовное дело в связи с гибелью ветерана СВО. Оперативно выявлен подозреваемый — 24-летний мигрант из Таджикистана. Согласно свидетельствам, убийца в баре узнал, что Антон Чашкин — участник СВО, и оскорбил его. Позднее на улице подозреваемый напал на военного, нанеся удар со спины, в результате чего тот упал и потерял сознание. Совершивший нападение скрылся с места происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.

Антон Чашкин был похоронен 8 августа, и к его прощанию пришли сотни людей. Подозреваемого в убийстве разыскивают по всей стране, хотя местные жители также предполагают, что он мог успеть скрыться в родном Таджикистане.

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