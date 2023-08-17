В Хабаровске произошло серьёзное ДТП, в котором автомобиль Toyota Prius столкнулся с ограждением на улице Карла Маркса у остановки "Павленко". По данным transsibinfo.com, за рулём машины находился 27-летний водитель-таксист, который арендовал данный автомобиль.
Инцидент произошел из-за действий пассажиров, которые находились в машине. Водитель рассказал, что во время поездки пассажиры начали нападать на него. Эти граждане всю ночь заказывали поездки по различным местам, в конечном итоге, водителю предстояло отвезти их домой, возможно, на Краснореченскую улицу, однако он не был уверен в точном адресе.
По информации издания, один из пассажиров занимал заднее сиденье, а второй — переднее. Внезапно задний пассажир попытался накинуть ремень на шею водителя. Параллельно второй пассажир извлёк нож и начал угрожать водителю. Злоумышленники отказывались оплачивать поездку и планировали похищение машины.
В результате под давлением на шею и удушением водитель потерял сознание. Пассажир на переднем сиденье попытался захватить руль, но не сумел справиться с управлением, в итоге машина врезалась в ограждение и также повредила автобус маршрута №26, находившийся на остановке.
Водитель автобуса, который был на остановке, рассказал, что успел высадить пассажиров и увидел, как Toyota Prius двигалась на большой скорости. В результате аварии таксист получил незначительные повреждения — синяк на лбу, но от госпитализации отказался. Водитель был из Таджикистана.
Оба пассажира были доставлены в больницу, предположительно в тяжёлом состоянии.
Этот случай напоминает о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад в том же городе. Тогда пассажир стал жертвой нападения водителя такси из-за жалобы на громкую музыку в машине.
Этот инцидент подчеркивает важность безопасности в такси и необходимость введения мер, направленных на предотвращение подобных случаев. Водители и пассажиры должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, а также о том, как обратиться за помощью в случае конфликтов или опасности во время поездки. Безопасность должна быть приоритетом для всех участников этой сферы.
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