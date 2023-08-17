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В Хабаровске горожане душили мигранта-таксиста и угрожали ножом

2:28
Происшествия

В Хабаровске произошло серьёзное ДТП, в котором автомобиль Toyota Prius столкнулся с ограждением на улице Карла Маркса у остановки "Павленко". По данным transsibinfo.com, за рулём машины находился 27-летний водитель-таксист, который арендовал данный автомобиль.

В Хабаровске горожане душили мигранта-таксиста и угрожали ножом
Фото: Официальный сайт ГУ МВД РФ по г. Москве

Инцидент произошел из-за действий пассажиров, которые находились в машине. Водитель рассказал, что во время поездки пассажиры начали нападать на него. Эти граждане всю ночь заказывали поездки по различным местам, в конечном итоге, водителю предстояло отвезти их домой, возможно, на Краснореченскую улицу, однако он не был уверен в точном адресе.

По информации издания, один из пассажиров занимал заднее сиденье, а второй — переднее. Внезапно задний пассажир попытался накинуть ремень на шею водителя. Параллельно второй пассажир извлёк нож и начал угрожать водителю. Злоумышленники отказывались оплачивать поездку и планировали похищение машины.

В результате под давлением на шею и удушением водитель потерял сознание. Пассажир на переднем сиденье попытался захватить руль, но не сумел справиться с управлением, в итоге машина врезалась в ограждение и также повредила автобус маршрута №26, находившийся на остановке.

Водитель автобуса, который был на остановке, рассказал, что успел высадить пассажиров и увидел, как Toyota Prius двигалась на большой скорости. В результате аварии таксист получил незначительные повреждения — синяк на лбу, но от госпитализации отказался. Водитель был из Таджикистана.

Оба пассажира были доставлены в больницу, предположительно в тяжёлом состоянии.

Этот случай напоминает о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад в том же городе. Тогда пассажир стал жертвой нападения водителя такси из-за жалобы на громкую музыку в машине.

Этот инцидент подчеркивает важность безопасности в такси и необходимость введения мер, направленных на предотвращение подобных случаев. Водители и пассажиры должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, а также о том, как обратиться за помощью в случае конфликтов или опасности во время поездки. Безопасность должна быть приоритетом для всех участников этой сферы.

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Угрожал ножом таксисту неадекватный пассажир в Новосибирске
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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