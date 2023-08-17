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На территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошёл пожар

0:49
Происшествия

На заводе "Красный Октябрь" в Волгограде произошёл пожар, в результате которого загорелось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров. Эту информацию журналистам передали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошёл пожар
Фото: МЧС России

Сообщение об инциденте поступило в 09:08, в нем подробно описывался пожар на территории завода "Красный Октябрь" в Краснооктябрьском районе Волгограда. В частности, источником возгорания стало трансформаторное масло, разлившееся на площади в 50 квадратных метров. По предварительным данным, сообщений о жертвах или раненых не поступало. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление причин инцидента.

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На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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