Суд вынес приговор жителю ДНР за хакерские атаки на интернет-ресурсы России

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону вынес решение по делу жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), приговорив его к двухлетнему заключению в колонии-поселении и наложив штраф в размере 600 тыс. рублей за совершение компьютерных атак на российские интернет-ресурсы. О вердикте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По данным ведомства, находясь в Харцызске в ДНР, обвиняемый осуществлял атаки на российские интернет-ресурсы и распространял инструкции по проведению DDoS-атак, включая ссылки на вредоносное программное обеспечение.

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