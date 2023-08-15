Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пара российских добровольцев сыграла свадьбу на передовой в зоне спецоперации
На пляже у Байкала в 17 тысяч раз оказался превышен уровень концентрации кишечной палочки
Алжир выступает против военной интервенции в Нигер
Марков прокомментировал слова Нарышкина об извращенцах в Европе
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"
Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году
Глава Дагестана назвал причной взрыва на АЗС в Махачкале жадность и алчность
В WhatsApp появится возможность создания стикеров при помощи ИИ

Полиция арестовала на 12 суток доцента КАИ за разжигание ненависти

1:04
Происшествия

Председателя региональной организации "Общество русской культуры РТ" и доцента КНИТУ-КАИ Михаила Щеглова привлекли к административной ответственности. Решением Вахитовского районного суда Казани он был оценен как виновный в подстрекательстве к ненависти или вражде. Об этом сообщает inkazan.ru, ссылаясь на источник в юридической сфере.

Полиция арестовала на 12 суток доцента КАИ за разжигание ненависти
Фото: ya.ru

Мужчину ожидает 12-дневное заключение.

Ранее в пресс-службе "Общества русской культуры РТ" было объявлено, что основной причиной ареста стало распространение информации о продаже единственной школы на острове-граде Свияжск. Это вызвало беспокойство среди местных жителей, которые опасались ухода образовательного учреждения в руки иностранцев. Однако данное сообщение было признано ложным.

Михаил Щеглов заявил, что до сих пор не получил официального ответа от главы Татарстана Рустама Минниханова, к которому обращались жители Свияжска по этому вопросу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Михаил Щеглов распространил в интернете провокационное обращение к руководству республики | ТНВ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут Олег Володин
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Последние материалы
Автосалон в Оренбурге обманул клиента на 280 000 рублей
В Кемеровской области закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Битва, по результатам которой выиграла наша страна. Безпалько оценил значение Бахмутской операции для СВО
Артист T-Killah объяснил, почему поддержал футболиста Дмитрия Тарасова во время развода с Бузовой
Джиган и Оксана Самойлова попали в ураган в Таиланде
РИАН: предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса был судим за продажу газа
Марочко сообщил, что ВСУ возводят линию обороны в Купянске
Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане
Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников