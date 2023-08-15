Полиция арестовала на 12 суток доцента КАИ за разжигание ненависти

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Председателя региональной организации "Общество русской культуры РТ" и доцента КНИТУ-КАИ Михаила Щеглова привлекли к административной ответственности. Решением Вахитовского районного суда Казани он был оценен как виновный в подстрекательстве к ненависти или вражде. Об этом сообщает inkazan.ru, ссылаясь на источник в юридической сфере.

Фото: ya.ru

Мужчину ожидает 12-дневное заключение.

Ранее в пресс-службе "Общества русской культуры РТ" было объявлено, что основной причиной ареста стало распространение информации о продаже единственной школы на острове-граде Свияжск. Это вызвало беспокойство среди местных жителей, которые опасались ухода образовательного учреждения в руки иностранцев. Однако данное сообщение было признано ложным.

Михаил Щеглов заявил, что до сих пор не получил официального ответа от главы Татарстана Рустама Минниханова, к которому обращались жители Свияжска по этому вопросу.

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