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Уголовное дело о взрыве на АЗС в Махачкале передали в центральный аппарат СК России

1:04
Происшествия

Центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению руководителя ведомства Александра Бастрыкина взял на свой контроль уголовное дело, которое было возбуждено по факту взрыва на АЗС в Махачкале.

Уголовное дело о взрыве на АЗС в Махачкале передали в центральный аппарат СК России
Фото: sledcom.ru

По данным пресс-службы СК РФ, в Махачкалу направили опытных следователей-криминалистов и представителей Судебно-экспертного центра. Отмечается, что такое решение принято для проведения оперативной, полной и объективной проверки в рамках уголовного дела.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Бастрыкин поручил сотрудникам СК выяснить причины взрыва.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые должны были отвечать за соблюдение правил безопасности на АЗС.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что в результате взрыва в Махачкале погибли 35 человек. По его словам, 65 пострадавших остаются в больницах, из них 11 находятся в тяжёлом состоянии.

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Меликов о ситуации на месте взрыва
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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