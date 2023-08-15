В Дагестане — десятки погибших из-за мощного взрыва. Что известно о случившемся?

Мощнейший взрыв и пожар площадью 600 квадратных метров произошел на автозаправке "Нафта-24" в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы вечером, 14 августа. СМИ называют разные версии случившегося: кто-то говорит о взрыве соседнем здании, другие информируют о взрыве машины на самой автозаправке. Тем временем МЧС РФ сообщает, что количество погибших достигло 33 человек, пострадавших — 105. Pravda.Ru рассказывает о деталях инцидента.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

Причины взрыва

Мощнейший взрыв оставил после себя воронку. Администрация Махачкалы даже предупреждала о существовании угрозы повторного взрыва. В свою очередь, МВД Дагестана поясняло, что взорвались две цистерны с газом из восьми, поэтому риск повторных возгораний сохранялся.

"Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, чтобы помочь пострадавшим", — сообщили в ведомстве.

"Известия" же со ссылкой на собственный источник уточняли, что пожар начался в автосервисе неподалеку.

"Напротив в автосервисе что-то горело, машина тоже загорелась. Оттуда все на нашу заправку. После взрыва все на голову свалилось, ничего не видим", — поделился собеседник издания.

Глава Дагестана Сергей Меликов позднее в своем телеграм-канале опубликовал видеокомментарий относительно случившегося. Он объяснил, что возгорание произошло из-за взрыва напротив здания АЗС.

«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — уточнил он.

В свою очередь, соучредитель взорвавшейся АЗС "Нафта 24" Гусейн Ибрагимов рассказал подробности произошедшего. По его словам, персонал заправки является пострадавшей стороной.

"Ни одна бочка у нас не взорвалась, все люди целы, живы. Напротив через дорогу, оказывается, какие-то ангары, склады были. Мы сами не знали. Оказывается, там почти 100 тонн удобрения селитры", — заявил он, уточнив, что после возгорания вокруг АЗС собралось множество людей, чтобы посмотреть, они впоследствии и пострадали.

Ибрагимов добавил, что сотрудники заправки достали огнетушитель и начали закрывать краны, однако их усилия не помогли в связи с тем, что взрыв был слишком большой мощности.

Информация о пострадавших

По официальным данным МЧС России, цифры погибших и пострадавших постоянно повышаются, и сейчас достигают 30 погибших и 105 пострадавших.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела ещё 3 погибших. По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Источник "Известий", однако в публикации от 10:07 уточнил, что число погибших выросло до 33.

По данным Меликова, сейчас в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей. Глава Дагестана также отметил, что эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершилась.

Более того, в регион вылетел спецборт МЧС РФ для эвакуации пострадавших в столицу. Сообщается, что с пострадавшими будут активно работать врачи и психологи, также специалисты Минздрава РФ.

Главный врач республиканской клинической больницы имени Вишневского Газиявдибир Мусаев уточнил, что состояние большинства из пострадавших оценивается как средней тяжести.

Реакция властей

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по жертвам взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Правительству Дагестана было дано поручение принять все необходимых для оказания помощи семьям погибших и пострадавших меры.

На заседании оперативного штаба глава региона добавил, что семьи погибших при взрыве на АЗС получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы, из бюджета республики выделят по 400 тысяч рублей, тем, кто получил легкие ранения, — по 200 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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