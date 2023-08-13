Вандал два раза ударил камнем по иконе Спасителя в храме Киево-Печерской лавры

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооружённый камнем мужчина во время церковной службы нанёс два удара по иконе Спасителя, расположенной в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры.

Фото: Православие.ру

О происшествии сообщили в официальном Telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — отмечается в публикации.

Вандал был остановлен верующими и передан приехавшим вызову правоохранителям.

Ранее стало известно, что Киев направит в Харьков десант с Западной Украины, состоящий из военкомов и сотрудников спецгруппы, для проведения усиленной мобилизации в лояльном России городе.

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