В Приморском крае паводком смыло мост в Октябрьском районе

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате повышения уровни воды из-за паводка был разрушен мост в Октябрьском районе Приморского края, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: администрация Керчи

"Мост смыло в Октябрьском районе Приморского края по дороге на Покровку, подробности выясняются", - пояснил представитель надзорного ведомства агентству РИА Новости.

Совместное воздействие полярного климатического фронта и тайфуна "Ханун" привело к тому, что в пятницу на регион выпала месячная норма осадков. Обильные ливни вызвали паводки, в результате которых пришлось властям пришлось объявлять частичную эвакуацию Уссурийска, а всего в Приморье от стихии пострадало 65 населенных пунктов.

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