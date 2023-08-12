Возведённая в спешном порядке дамба не смогла защитить Уссурийск, поток воды добрался до города и сейчас подтопление угрожает нескольким домам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Только за пятницу, 11 августа, в уссурийском городском округе выпала месячная норма осадков и в настоящее время ливень продолжается.
"В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трёх многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
Накануне правоохранители Ростова-на-Дону задержали пенсионера, который на угнанном автомобиле похитил ребенка и сбил его отца.
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