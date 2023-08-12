В Уссурийске идёт эвакуация жителей из-за прорыва дамбы после небывалых ливней

0:49 Your browser does not support the audio element. Россия

Возведённая в спешном порядке дамба не смогла защитить Уссурийск, поток воды добрался до города и сейчас подтопление угрожает нескольким домам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: vk.com

Только за пятницу, 11 августа, в уссурийском городском округе выпала месячная норма осадков и в настоящее время ливень продолжается.

"В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трёх многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Накануне правоохранители Ростова-на-Дону задержали пенсионера, который на угнанном автомобиле похитил ребенка и сбил его отца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.