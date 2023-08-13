В Москве в результате аварии на машине за 15 млн вместе со своим другом сгорел сын крупного бизнесмена

В самом центре Москвы произошло страшное ДТП, которое потрясло всю страну. Иномарка, оцененная в 15 миллионов рублей, превратилась в мгновение ока в металлическую груду, полную огня и дыма.

Фото: pixabay. com

Согласно данным Telegram-канала SHOT, столкновение было катастрофическим. Черная "БМВ" врезалась в мачту освещения. В результате удара автомобиль мгновенно загорелся.

По информации полиции, в результате этой ужасной аварии погибли два человека: водитель "БМВ" и его пассажир. Известно, что за рулем был молодой человек Лерс, сын богатого бизнесмена Ахмахажи Мазакаева. Ему только что исполнилось 21 год. Вместе с ним в салоне находился его друг Иван Новиков. Интересно, что автомобиль принадлежал отцу Лерса, который является известным бизнесменом.

Видеозаписи, опубликованные в сети вскоре после произошедшего, показывают ужасные моменты, которые пережили молодые люди. Из видео становится ясно, что они погибли в страшных муках из-за пожара. Вопрос о причинах этой ужасной аварии до сих пор остается неразрешенным, и правоохранительные органы активно работают над их выяснением.

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