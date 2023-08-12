Актриса из "Улиц разбитых фонарей" Белла Ко обнаружена мёртвой в своей квартире

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве в своей квартире 10 августа была обнаружена мёртвой актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" Белла Ко. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Фото: https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/135447/foto/m6709/498485/

Отмечается, что причиной смерти стало тяжёлое онкологическое заболевание. Актрисе было 54 года.

Белла Ко выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Она озвучивала персонажей многих известных мультфильмов и фильмов, в том числе "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Суперсемейка" и других.

Также актриса снималась в популярных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Склифосовский", "Убойная сила".

Информации о дате и месте похорон пока нет.

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