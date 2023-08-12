В Москве в своей квартире 10 августа была обнаружена мёртвой актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" Белла Ко. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.
Отмечается, что причиной смерти стало тяжёлое онкологическое заболевание. Актрисе было 54 года.
Белла Ко выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Она озвучивала персонажей многих известных мультфильмов и фильмов, в том числе "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Суперсемейка" и других.
Также актриса снималась в популярных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Склифосовский", "Убойная сила".
Информации о дате и месте похорон пока нет.
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