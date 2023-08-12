Предсказательница из Екатеринбурга пошла в лес за грибами и сутки искала дорогу домой

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сутки провела в лесу пенсионерка из Екатеринбурга. Вместе с мужем 10 августа она отправилась за грибами и заблудилась. Об этом пишет портал Е 1.

Фото: Fotodom.ru

Отмечается, что 63-летняя Надежда Воронина занимается астрологией и гаданием на картах Таро, однако она не смогла предвидеть неожиданного поворота судьбы.

По словам женщины, она ушла в лес поглубже и потерялась: наткнулась на площадку, которая оказалась кормушкой для диких животных, встретила там выводок молодых кабанов и поняла, что нужно срочно уходить.

Надежда, блуждая по лесу, прошла через болото и вышла к границам природного заповедника. Здесь ей удалось поймать сотовую связь и сообщить спасателям о своём местонахождении.

Ночевала она в кормушке для птиц на высоте полутора метров, постелив сверху мешок, который был с собой.

Предсказательница добавила, что у неё не было ни еды, ни спичек, а только чай в термосе и немного воды.

Искали пенсионерку всю ночь, а утром на неё вышел егерь.

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