Сутки провела в лесу пенсионерка из Екатеринбурга. Вместе с мужем 10 августа она отправилась за грибами и заблудилась. Об этом пишет портал Е 1.
Отмечается, что 63-летняя Надежда Воронина занимается астрологией и гаданием на картах Таро, однако она не смогла предвидеть неожиданного поворота судьбы.
По словам женщины, она ушла в лес поглубже и потерялась: наткнулась на площадку, которая оказалась кормушкой для диких животных, встретила там выводок молодых кабанов и поняла, что нужно срочно уходить.
Надежда, блуждая по лесу, прошла через болото и вышла к границам природного заповедника. Здесь ей удалось поймать сотовую связь и сообщить спасателям о своём местонахождении.
Ночевала она в кормушке для птиц на высоте полутора метров, постелив сверху мешок, который был с собой.
Предсказательница добавила, что у неё не было ни еды, ни спичек, а только чай в термосе и немного воды.
Искали пенсионерку всю ночь, а утром на неё вышел егерь.
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