Юрист рассказал, за сбор каких грибов можно попасть за решётку: штраф — один миллион рублей

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Уголовная ответственность за сбор краснокнижных грибов и растений ждёт тех, кто сорвал их намеренно. Этот пункт в новом законе вызвал вопросы. Ситуацию прояснил юрист Гаяз Хасанов в беседе с "Вечерней Москвой".

Напомним, ранее президент РФ подписал закон, предусматривающий крупный штраф или уголовное наказание за сбор редких грибов и растений.

По словам эксперта, учитываться при рассмотрении дела будет количество собранного. Если человек срезал несколько штук грибов или сорвал два-три цветка, то в тюрьму его сажать не станут. Но если он понесёт их продавать в большом количестве, наказание может быть действительно серьёзным.

Нарушителю грозит штраф — один миллион рублей или тюремный срок четыре года, пояснил собеседник издания. Если же собиратель снимал процесс на видео и публиковал его в Сети, срок заключения сразу увеличится до шести лет, а штраф вырастет вдвое.

"Важно, что закон подразумевает ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги России, а не её регионов. Однако некоторые растения в этих книгах пересекаются", — добавил юрист.

По словам эколога Юрия Чухриянова, ни при каких обстоятельствах нельзя срывать такие грибы, как мухомор Виттадини, каштановый гриб, вёшенки сёмгово-соломенные и ряд других.

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