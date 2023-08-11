Городской суд Алушты вынес решение оштрафовать трёх работниц аквапарка, которые публично пели и танцевали под композицию Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина".
Девушки осознавали провокационный характер песни Сердючки "Ще не вмерла Украина" на украинском языке, пояснили в пресс-службе суда, и игнорировали все претензии посетителей аквапарка.
"В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС РФ и гражданами России", — сообщает пресс-служба.
Так как это было первым правонарушением обвиняемых, суд назначил каждой штраф в размере по 15 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.
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