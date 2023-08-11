Неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский автомобиль в Коломне

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 11 августа неизвестный с помощью коктейля Молотова пытался поджечь полицейский автомобиль ГАЗ, стоящий рядом со зданием МВД в Коломне.

Фото: meta.ua

"У авто разбилось стекло, а сам коктейль Молотова отлетел на асфальт, жидкость вылилась и загорелась. Но пожар быстро потух сам", — сообщает Telegram-канал SHOT.

Журналистам удалось выяснить, что машина принадлежала кинологической службе, в результате происшествия никто не пострадал, а сам преступник сейчас находится в розыске.

Накануне стало известно, что призывник из Тюмени, сбежавший со сборного пункта военного комиссариата, вновь попросил призвать его в армию.

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