Собянин: два боевых беспилотника сбиты системой ПВО на подлëте к Москве

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два боевых беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны на подлëте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно информации, ПВО отработала по вражеским БПЛА в Подмосковье.

"Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет", — говорится в сообщении мэра.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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