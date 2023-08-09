Два боевых беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны на подлëте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно информации, ПВО отработала по вражеским БПЛА в Подмосковье.
"Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет", — говорится в сообщении мэра.
По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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