На юго-западе Москвы горели балконы на четырех этажах жилого дома

Возгорание охватило балконы на четырёх этажах жилого дома, расположенного на Керченской улице на юго-западе Москвы, по информации экстренных служб.
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"На Керченской улице произошло загорание балконов со 2-го по 5-й этажи жилого дома. Открытое горение ликвидировано".
Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В процессе происшествия жильцы были эвакуированы.
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