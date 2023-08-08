На юго-западе Москвы горели балконы на четырех этажах жилого дома

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возгорание охватило балконы на четырёх этажах жилого дома, расположенного на Керченской улице на юго-западе Москвы, по информации экстренных служб.

Фото: https://rusevik.ru/data/news/5ecd035d12ddd.jpg

Источник сообщил:

"На Керченской улице произошло загорание балконов со 2-го по 5-й этажи жилого дома. Открытое горение ликвидировано".

Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В процессе происшествия жильцы были эвакуированы.

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