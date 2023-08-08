Подруга убитой 17-летней школьницы в Екатеринбурге рассказала, что девушка сбежала к парню назло маме

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 7 августа на Сортировке 16-летний парень жестоко убил свою 17-летнюю подругу. Это произошло в гостях у их общего друга. Следователи видят причину произошедшего в ревности. Во время конфликта парень набросился на девушку, раздел её, а потом зарезал ножом. Подруги погибшей рассказали, порталу E1.RU, почему она оказалась в этой квартире среди ночи.

Фото: REX/Shutterstock

Они отметили, что девушка имела сложные отношения с семьёй: отторжение у родственников. Бабушка относилась к внучке с добротой и очень её любила. Мама погибшей была строгой и контролировала её.

"В ту ночь она сбежала к своему парню назло маме", — рассказала подруга девушки.

Недавно погибшая переехала в Екатеринбург. До восьмого класса она жила и училась в Челябинске.

"Переехать её заставила мама, она не хотела и очень плакала из-за этого”, — рассказала подруга погибшей.

Девушка в Екатеринбурге поступила в колледж, но особо учиться там не ходила. Часто сбегала с этим парнем.

"Полгода назад на дне рождения общей подруги она сказала, что встречается с данной особью. И ещё говорила, что распространяла наркотики некоторое время и употребляла их тоже", — рассказала подробности подруга девушки.

В анализах парня, убившего девушки, нашли алкоголь и наркотики.

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