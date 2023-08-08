Жители разных регионов РФ сообщают полицейским о новой тактике, которой пользуются украинские мошенники. По данным МВД, аферисты пытаются убедить россиян в необходимости совершения диверсий и терактов.
Представители МВД рассказали, как именно мошенники толкают граждан на поджоги военкоматов и другие преступные действия:
"Характерно, что мошенники стали массово использовать этот приём лишь в течение последней недели", — уточнили в МВД.
В пресс-службе ведомства добавили, что чаще всего украинские мошенники связываются с пожилыми людьми, которые, как правило, легко идут на контакт. Сотрудники МВД призвали россиян не доверять аферистам, а сразу же обращаться в полицию в случае каких-либо подозрений.
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