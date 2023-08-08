МВД: мошенники с Украины заставляют пожилых россиян поджигать военкоматы

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители разных регионов РФ сообщают полицейским о новой тактике, которой пользуются украинские мошенники. По данным МВД, аферисты пытаются убедить россиян в необходимости совершения диверсий и терактов.

Фото: kod.ru

Представители МВД рассказали, как именно мошенники толкают граждан на поджоги военкоматов и другие преступные действия:

Злоумышленники сообщают жертве о подозрительных банковских переводах со счёта или других проблемах с деньгами;

Обманутые россияне теряют деньги;

Мошенники заявляют пострадавшим, что средства похищены, но их можно вернуть, например, оказав содействие в "задержании" вора;

В конечном итоге аферисты призывают совершить поджог на военных, транспортных или банковских объектах ради "возвращения" денег.

"Характерно, что мошенники стали массово использовать этот приём лишь в течение последней недели", — уточнили в МВД.

В пресс-службе ведомства добавили, что чаще всего украинские мошенники связываются с пожилыми людьми, которые, как правило, легко идут на контакт. Сотрудники МВД призвали россиян не доверять аферистам, а сразу же обращаться в полицию в случае каких-либо подозрений.