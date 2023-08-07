В Приморском крае задержан гражданский матрос, который пытался поджечь военный комиссариат на территории Находки.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовиков, на решение матроса отправиться к военкомату повлияли мошенники. Отмечается, что ночью 2 августа мужчина бросил в здание два коктейля Молотова. Один из них повредил окно, а второй не смог попасть в цель, сказано в материале.
По информации экстренных служб, матрос признал вину. Он объяснил оперативникам, что с ним связались аферисты, представившиеся сотрудниками Следственного комитета, и заставили его отправиться к военному комиссариату с коктейлями Молотова.
Ранее 53-летняя мать участника спецоперации едва не подожгла военкомат в Москве. Оказалось, что женщина тоже пошла на такой поступок после звонка мошенников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.