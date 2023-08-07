В Приморском крае задержан пытавшийся поджечь военкомат гражданский матрос

В Приморском крае задержан гражданский матрос, который пытался поджечь военный комиссариат на территории Находки.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовиков, на решение матроса отправиться к военкомату повлияли мошенники. Отмечается, что ночью 2 августа мужчина бросил в здание два коктейля Молотова. Один из них повредил окно, а второй не смог попасть в цель, сказано в материале.

По информации экстренных служб, матрос признал вину. Он объяснил оперативникам, что с ним связались аферисты, представившиеся сотрудниками Следственного комитета, и заставили его отправиться к военному комиссариату с коктейлями Молотова.

Ранее 53-летняя мать участника спецоперации едва не подожгла военкомат в Москве. Оказалось, что женщина тоже пошла на такой поступок после звонка мошенников.