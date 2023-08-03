53-летняя мать бойца СВО чуть не подпалила военкомат Бутырского района Москвы.
Женщине поступил звонок на WhatsApp. Мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что её деньги сейчас похитят и направят на нужны украинской армии. Однако женщина может предотвратить "похищение" средств, если снимет их с карты, переведёт на "безопасный" счёт и ликвидирует злоумышленников, которые находятся в военкомате.
Москвичка купила бутылку воды и заменила содержимое на ацетон. Подошла к военкомату, вылила жидкость и подожгла крыльцо. Сотрудники полиции уже задержали женщину, сообщает Mash.
Выяснилось, что её сын заключил контракт с Минобороны и сейчас находится в зоне спецоперации.
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