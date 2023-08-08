Россиянин подавился шашлыком и впал в кому

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области 68-летний пенсионер подавился шашлыком и впал в кому. Согласно информации, мужчина отдыхал на даче в Искитимском районе, когда случилось ЧП.

Фото: pixabay.com

По словам соседей, окружающие пытались помочь мужчине, но он упал и перестал дышать.

"Сразу вызвали "скорую", пенсионер упал на землю и не дышал. Его спас молодой парень, 30-35 лет, тоже дачник. Он применил приём Геймлиха, мужчина начал дышать, — сообщили КП-Новосибирск соседи.

Пенсионера увезли в больницу, но он впал в кому. Как сообщает издание, со слов очевидцев, размер куска мяса был около пяти сантиметров.

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