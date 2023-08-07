Мангальщик с шампурами напал на официанта в Ростовской области

В Ростовской области произошло нападение мангальщика на официанта заведения, в результате которого последний был избит, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Сообщается, что шашлычник имел хорошие отношения с владельцем ресторана, что, предположительно, давало ему некоторые привилегии. Инцидент случился после того, как он грубо обошелся с одной из сотрудниц, и официант встал на ее защиту.

«Подбежал разбираться, но его тут же схватили работники кухни, а шашлычник взялся избивать шампурами и бутылкой. Теперь у официанта сотрясение и ушибы головы», — гласит сообщение.

Канал также отметил, что, по слухам, официанта уволили после этой драки с девушкой. Но официальной информации об этом пока нет.

Местные жители пожелали, чтобы хозяин ресторана и мангальщик самостоятельно пробовали свои же шашлыки. Они призвали распространять эту информацию как можно шире.

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