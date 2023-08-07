Мангальщик с шампурами напал на официанта в Ростовской области

В Ростовской области произошло нападение мангальщика на официанта заведения, в результате которого последний был избит, информирует rostovgazeta.ru.
Сообщается, что шашлычник имел хорошие отношения с владельцем ресторана, что, предположительно, давало ему некоторые привилегии. Инцидент случился после того, как он грубо обошелся с одной из сотрудниц, и официант встал на ее защиту.
«Подбежал разбираться, но его тут же схватили работники кухни, а шашлычник взялся избивать шампурами и бутылкой. Теперь у официанта сотрясение и ушибы головы», — гласит сообщение.
Канал также отметил, что, по слухам, официанта уволили после этой драки с девушкой. Но официальной информации об этом пока нет.
Местные жители пожелали, чтобы хозяин ресторана и мангальщик самостоятельно пробовали свои же шашлыки. Они призвали распространять эту информацию как можно шире.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.