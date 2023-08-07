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В Смоленской области около 12 тыс. человек остались без электричества

Происшествия

Ситуация с нарушением энергоснабжения в Смоленской области оказалась чрезвычайной после воздействия сильного ветра и дождя. Тысячи людей остались без света и комфорта, пишет ТАСС.

В Смоленской области около 12 тыс. человек остались без электричества
Фото: ca-times.brightspotcdn. com/dims4/default/97f3567/2147483647/strip/true/crop/4032x3024+0+0/resize/1200x900!/quality/80/?url=https%3A%2F%2Fcalifornia-times-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fcd%2Fb1%2Fc6cb08674c1db7b7bb35fae2dd7e%2Fdark.jpeg

В данный момент в Смоленской области отключены 281 трансформаторная станция, что повлекло за собой отсутствие электричества для 12 тысяч человек. Энергетики Смоленска уже активно приступили к устранению последствий урагана.

Более 160 человек, 47 бригад и 59 единиц техники вовлечены в усилия по восстановлению энергоснабжения. Кроме того, 40 передвижных генераторов были подготовлены для обеспечения энергией социальные объекты.

Ликвидация последствий аварий и повреждений на электросетях продолжается. Врио губернатора провел оперативное совещание, на котором были даны четкие указания. Главы районов получили задание перевести коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы и обеспечить эффективную координацию.

Администрация региона призывает к взаимоподдержке и внимательности. Жители, чьи дома пострадали, получат адресную помощь. Управляющие компании получили указание провести мониторинг жилого фонда и, как только погодные условия позволят, начать ремонтные работы.

Согласно данным ГУ МЧС по региону, ночью ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы в некоторых районах. Скорость ветра составляет 7-12 м/с, с возможными порывами до 15-20 м/с во время грозы. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +12…+17°C, днем — от +20 до +25°C.

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Правила поведения при урагане, буре
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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