Аккредитованный китайским посольством визовый центр КНР сегодня открыли на улице Василисы Кожиной в российской столице.
Желающие получить китайские визы (в том числе в Макао и Гонконг) с обычными паспортами из РФ и других государств могут обращаться с заявками в будние дни с девяти утра до 16:00.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.