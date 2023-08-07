Аккредитованный визовый центр КНР открыли на улице Василисы Кожиной в Москве

0:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Аккредитованный китайским посольством визовый центр КНР сегодня открыли на улице Василисы Кожиной в российской столице.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Желающие получить китайские визы (в том числе в Макао и Гонконг) с обычными паспортами из РФ и других государств могут обращаться с заявками в будние дни с девяти утра до 16:00.

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