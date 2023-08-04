У российских туристов осталась возможность отдохнуть в Европе без визы

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Современные возможности путешествий делают Европу более доступной для российских туристов. Теперь они могут не только посетить востребованные курорты без лишних сложностей, но и сделать это без визовых ограничений.

Фото: https://ontrips.ru/turisticheskie-karty-berlina/

С ходом времени многие страны стали более гостеприимными к российским гражданам. Как утверждает Георгий Мохов, глава правового комитета Российского союза туриндустрии, сейчас российские туристы могут посещать Черногорию без визы. Также стали доступны визы для Болгарии, Италии и Греции. Хотя процесс получения визы может немного затянуться.

Следует отметить, что хотя возможности для путешествий расширились, но дорога до многих курортов потребует времени и терпения. Прямых рейсов из России в некоторые страны по-прежнему нет, и это может добавить несколько часов или даже день к путешествию. Например, чтобы добраться до Черногории, придется воспользоваться пересадкой.

Стоит учитывать, что визы, выдаваемые на данный момент, могут иметь ограниченный срок действия. Если ранее российские граждане могли получить долгосрочные многократные визы, позволяющие посещать страну в течение нескольких лет, то сейчас обычно выдают визы на более короткий период — от нескольких месяцев до продолжительности поездки.

Еще одной важной деталью является необходимость въезда через страну, выдавшую визу. Это означает, что если вы получили визу для посещения Испании, то ваше первое место назначения должно быть именно Испания, а затем вы можете свободно передвигаться по другим европейским странам.

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