Утром 4 августа жители и гости Туапсе начали жаловаться в соцсетях на громкие звуки. Однако в оперштабе Краснодарского края заявили, что поводов для беспокойства нет.
По данным ведомства, оперативные службы не сообщали о каких-либо инцидентах в курортном городе.
"Громкий звук, который услышали жители Туапсе утром 4 августа, связан с преодолением самолётом звукового барьера", — сказано в Telegram-канале штаба.
Ранее жители Нижнего Новгорода пожаловались на низко летящий самолёт, который создавал сильный шум. По словам горожан, воздушное судно кружило в небе несколько часов. Кроме того, в июле волгоградцев напугал военный вертолёт, пролетевший над оживлённой набережной Камышина.
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