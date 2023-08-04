Оперштаб: громкий звук в Туапсе связан с преодолением самолётом звукового барьера

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 4 августа жители и гости Туапсе начали жаловаться в соцсетях на громкие звуки. Однако в оперштабе Краснодарского края заявили, что поводов для беспокойства нет.

Фото: beachsearcher.com

По данным ведомства, оперативные службы не сообщали о каких-либо инцидентах в курортном городе.

"Громкий звук, который услышали жители Туапсе утром 4 августа, связан с преодолением самолётом звукового барьера", — сказано в Telegram-канале штаба.

Ранее жители Нижнего Новгорода пожаловались на низко летящий самолёт, который создавал сильный шум. По словам горожан, воздушное судно кружило в небе несколько часов. Кроме того, в июле волгоградцев напугал военный вертолёт, пролетевший над оживлённой набережной Камышина.