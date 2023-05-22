Жителей Нижнего Новгорода напугал низко летящий самолёт: "Гудит со страшной силой"

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на низко летящий самолёт, который издавал громкие звуки. Об этом пишет newsnn.ru.

Фото: Вадим Савицкий

По информации издания, горожане заметили воздушное судно над жилыми домами ночью 22 мая. Как пояснили жители, самолёт кружил над Нижним Новгородом несколько часов.

"Гудит со страшной силой… Очень неприятно и очень громко", — отметила нижегородка Елена.

Другой местный житель поделился, что люди с трудом засыпают из-за сильного шума. Мужчина подчеркнул: ежедневно над городом пролетают порядка четырёх-пяти самолётов.

В начале мая появившиеся в небе истребители напугали новосибирцев. Горожане услышали громкий гул, после чего вышли на улицу. Оказалось, что лётчики проводили репетицию в преддверии Парада Победы.