Военные самолёты появились в небе над Новосибирском в пятницу в рамках репетиции парада Победы.
Днём жители Новосибирска услышали громкий гул с неба. Горожане вышли из своих домов, чтобы понять, что происходит. Сибиряки решили, что видят истребители, которые примут участие в параде в честь Дня Победы.
Ранее сообщалось, что патриотическая акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится онлайн.
По информации издания atas.info, на заседании в мэрии Новосибирска сообщалось, что самолёты Су-34 и ТВС-2МС проведут тренировочный полёт. Горожан призвали сохранять спокойствие.
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