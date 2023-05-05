Военные самолёты в небе над городом напугали жителей Новосибирска

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Военные самолёты появились в небе над Новосибирском в пятницу в рамках репетиции парада Победы.

Фото: Вадим Савицкий

Днём жители Новосибирска услышали громкий гул с неба. Горожане вышли из своих домов, чтобы понять, что происходит. Сибиряки решили, что видят истребители, которые примут участие в параде в честь Дня Победы.

Ранее сообщалось, что патриотическая акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится онлайн.

По информации издания atas.info, на заседании в мэрии Новосибирска сообщалось, что самолёты Су-34 и ТВС-2МС проведут тренировочный полёт. Горожан призвали сохранять спокойствие.

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