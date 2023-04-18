Патриотическая акция "Бессмертный полк" 9 мая частично пройдёт в интернете

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Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2023 года пройдёт как в режиме онлайн-мероприятий, так и очно. Такое решение приняли общественники.

Целый ряд российских регионов отказывается в этом году по соображениям безопасности от первомайских демонстраций и Парада Победы на 9 мая. Теперь стало известно, что акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдёт в так называемом смешанном формате. В разных регионах будут проводиться как очные, так и онлайн-мероприятия. Об этом ТАСС сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" депутат Госдумы Ольга Занко.

"Мы расширяем форматы "Бессмертного полка" в этом году, и можно принять участие как онлайн, так и офлайн, чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе", — отметила депутат.

Решение об отмене праздничных мероприятий в связи с майскими праздниками уже приняли в Курской и Белгородской областях, а также на территории Крыма. Впрочем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что проведение Парада Победы в городе зависит от позиции командования Черноморского флота.

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Бессмертный полк : Кто плюнул в душу?