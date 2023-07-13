Жители Волгограда серьёзно испугались, увидев низко летящий военный вертолёт в районе оживлённой набережной Камышина. Соответствующие видеозаписи появились в городских соцсетях.
Как сообщает novostivolgograda.ru, волгоградцы пожаловались на сильный шум и "опасные виражи". Отмечается, что вертолёт "рассекал" над гуляющими людьми.
Пользователи соцсетей подчеркнули: воздушное судно находилось на высоте третьего этажа. По их словам, такое зрелище показалось очевидцам одновременно красивым и страшным. Ещё один комментатор предположил, что пилот мог нарушить правила безопасности.
Ранее низко летящий самолёт напугал нижегородцев. Жители региона заявили, что он кружил над домами несколько часов, издавая громкие звуки.
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