У российских туристов похитили в аэропорту вещи на сумму 8,5 млн евро

В аэропорту Барселоны разыгралась нешуточная драма, связанная с роскошными украшениями и бесценными вещами, которые принадлежали российской семье.

Фото: Fotodom. ru

Согласно информации от ТК Baza, общая стоимость украденных драгоценностей достигала впечатляющей отметки в 8,5 млн евро.

Однако воры не смогли долго наслаждаться своей добычей, ведь их преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

Семья российских туристов отправлялась в путешествие из Барселоны в Дубай. В багаже у них находились несколько чемоданов, в которых хранились драгоценности. В самый момент регистрации на рейс неизвестный преступник ухитрился похитить один из чемоданов, на который была надета эксклюзивная сумка Hermes Birkin, инкрустированная бриллиантами. Авторы канала ТК Baza утверждают, что это была редкая сумка Sас Bijou Birkin в розовом золоте, украшенная 2712 бриллиантами, стоимостью около 2 млн долларов.

Помимо украденной сумки, в "тяжелейшем люксе" также находились следующие ценности:

10 тысяч долларов наличными;

бриллиантовая брошь Chanel (750 тыс. евро);

брошь в виде лебедя (600 тыс. евро);

часы Bulgari (800 тыс. евро);

кольцо с бриллиантом весом 47 карат (4 млн евро);

еще одно кольцо с бриллиантом (500 тыс. евро);

браслет с бриллиантами Tiffani (250 тыс. евро);

колье с бриллиантами Versace (100 тыс. евро);

часы Chopard (45 тыс. евро).

История о смелой попытке ограбления российской семьи закончилась так же быстро, как и началась. Полицейские, получив информацию о краже, немедленно приступили к расследованию. С помощью видеонаблюдения было выявлено движение вора, и полицейские оперативно смогли выявить его местонахождение в арендованном автомобиле на парковке.

Злоумышленник был задержан на дороге, в машине с ним находились его сообщник и похищенный чемодан. Все драгоценности будут возвращены владельцам.

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