В одной из школ Северной столицы произошел инцидент, связанный со списыванием на экзамене ЕГЭ по математике. Как сообщается в Telegram-канале "Подъём", 56-летнего мужчину заметили, когда он подглядывал в заранее подготовленные материалы. Проверяющие попросили его покинуть аудиторию и донесли о произошедшем в суд.
В результате судебного рассмотрения инцидента мужчину оштрафовали на сумму в три тысячи рублей. Авторы подчеркивают, что он не явился на заседание суда и не предоставил никаких комментариев по этому поводу. Таким образом, ему пришлось выплатить указанный штраф.
Инцидент со списыванием на ЕГЭ по математике оказался не уникальным в Петербурге. В другой публикации упоминается схожий пример, однако в этом случае выпускницу оправдали.
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