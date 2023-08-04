В Петербурге 56-летний мужчина получил штраф за списывание на ЕГЭ

В одной из школ Северной столицы произошел инцидент, связанный со списыванием на экзамене ЕГЭ по математике. Как сообщается в Telegram-канале "Подъём", 56-летнего мужчину заметили, когда он подглядывал в заранее подготовленные материалы. Проверяющие попросили его покинуть аудиторию и донесли о произошедшем в суд.

Фото: stolicaonego.ru

В результате судебного рассмотрения инцидента мужчину оштрафовали на сумму в три тысячи рублей. Авторы подчеркивают, что он не явился на заседание суда и не предоставил никаких комментариев по этому поводу. Таким образом, ему пришлось выплатить указанный штраф.

Инцидент со списыванием на ЕГЭ по математике оказался не уникальным в Петербурге. В другой публикации упоминается схожий пример, однако в этом случае выпускницу оправдали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.