Поджигательниц военкоматов в Верхнеуральске и Копейске в Челябинской области судьи отказались отправлять в СИЗО. Об этом сообщает портал "74.RU".
Отмечается, что следователи просили заключить под стражу 35-летнюю и 54-летнюю женщин. В обоих случаях суд в удовлетворении постановлений следователей отказал.
В первом случае с женщины взяли подписку о невыезде, во втором — в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
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