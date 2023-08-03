"74.RU": суды отказались отправить в СИЗО поджигательниц военкоматов на Южном Урале

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поджигательниц военкоматов в Верхнеуральске и Копейске в Челябинской области судьи отказались отправлять в СИЗО. Об этом сообщает портал "74.RU".

Фото: nk-tv.com

Отмечается, что следователи просили заключить под стражу 35-летнюю и 54-летнюю женщин. В обоих случаях суд в удовлетворении постановлений следователей отказал.

В первом случае с женщины взяли подписку о невыезде, во втором — в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

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