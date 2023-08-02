В результате взрыва газа в жилом доме в Испании погиб человек

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате разрушительного инцидента, произошедшего в автономном сообществе Кастилия и Леон на северо-западе Испании из-за взрыва газа, и сильного пожара в жилом доме погибла женщина, а ещё 14 человек получили ранения. Как сообщает ТАСС, по данным региональной службы спасения, из числа пострадавших 10 человек были госпитализированы.

Фото: www.rtvslo. si/svet/trije-mrtvi-v-eksploziji-v-kemicni-tovarni-v-kataloniji/511674

Трагический инцидент в Вальядолиде

Несчастный случай произошел в четырёхэтажном жилом комплексе в ночь со среды на четверг примерно в 22:30 по местному времени (23:30 по московскому). После взрыва бушующий огонь быстро охватил здание, достигнув его вершины, говорится в сообщении пожарных.

Призыв к жителям сотрудничать с властями

В связи со сложившейся ситуацией правоохранительные органы призвали жителей по возможности избегать места происшествия, чтобы не мешать работе медицинского персонала и аварийно-спасательных формирований. Эти подразделения оказывают необходимую помощь, доставляя в пострадавший район палатки, одеяла, генератор и осветительные приборы. Тем временем уже начато тщательное расследование причин происшествия.

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