Хозяйка квартиры на улице Твардовского в Москве опровергла данные о том, что в её дом залетел украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
По словам женщины, в одной из комнат треснул духовой шкаф. Она отметила, что к такому выводу пришли сотрудники МЧС после проверки. Этот инцидент никак не связан с атакой дронов ВСУ на Москву.
"Беспилотников нет. Просто взорвался шкаф, стекло лопнуло", — пояснила хозяйка квартиры в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что сообщения о прилёте БПЛА начали распространяться в Сети из-за взрыва и сильного хлопка. Как подчеркнула женщина, сотрудники МЧС не нашли частей бесплотника в её квартире.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в одну из башен комплекса "Москва-Сити" влетел БПЛА, повредив фасад на уровне 21 этажа.
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