Хозяйка квартиры на улице Твардовского в Москве опровергла прилёт БПЛА: треснул духовой шкаф

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Хозяйка квартиры на улице Твардовского в Москве опровергла данные о том, что в её дом залетел украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Фото: Fotodom.ru

По словам женщины, в одной из комнат треснул духовой шкаф. Она отметила, что к такому выводу пришли сотрудники МЧС после проверки. Этот инцидент никак не связан с атакой дронов ВСУ на Москву.

"Беспилотников нет. Просто взорвался шкаф, стекло лопнуло", — пояснила хозяйка квартиры в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что сообщения о прилёте БПЛА начали распространяться в Сети из-за взрыва и сильного хлопка. Как подчеркнула женщина, сотрудники МЧС не нашли частей бесплотника в её квартире.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в одну из башен комплекса "Москва-Сити" влетел БПЛА, повредив фасад на уровне 21 этажа.