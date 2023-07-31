Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новопетровка, есть повреждения

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинские войска атаковали населённый пункт Новопетровка. Информацию об этом подтвердил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: crimea.ria.ru

По его словам, первый снаряд ВСУ повредил гараж, после чего начался пожар, а второй выбил окно и частично разрушил фасад частного дома на территории села. Как пояснил руководитель региона, жертв и пострадавших, предварительно, удалось избежать.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте ЧП и устанавливают точные последствия обстрела, уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание полиции в Брянской области. В результате удара частично разрушены кровля и окна.