Украинские войска атаковали населённый пункт Новопетровка. Информацию об этом подтвердил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, первый снаряд ВСУ повредил гараж, после чего начался пожар, а второй выбил окно и частично разрушил фасад частного дома на территории села. Как пояснил руководитель региона, жертв и пострадавших, предварительно, удалось избежать.
Специалисты экстренных служб уже работают на месте ЧП и устанавливают точные последствия обстрела, уточнил Гладков.
Ранее стало известно, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание полиции в Брянской области. В результате удара частично разрушены кровля и окна.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.