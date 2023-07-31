Украинский беспилотник совершил атаку на здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, следует из заявления главы региона Александра Богомаза.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, однако частично разрушены кровля и окна здания полиции. Как пояснил губернатор, ВСУ осуществили атаку в ночь на 31 июля.
"Беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) был совершён сброс на здание районного УВД", — подчеркнул Богомаз в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из миномётов населённый пункт Ломаковка в Белгородской области. По данным Mash, зафиксировано не менее 15 прилётов. Во время ударов загорелись два жилых дома, а гражданским пришлось прятаться в подвалах.
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