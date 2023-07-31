Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал здание полиции в Брянской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский беспилотник совершил атаку на здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, следует из заявления главы региона Александра Богомаза.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, однако частично разрушены кровля и окна здания полиции. Как пояснил губернатор, ВСУ осуществили атаку в ночь на 31 июля.

"Беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) был совершён сброс на здание районного УВД", — подчеркнул Богомаз в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из миномётов населённый пункт Ломаковка в Белгородской области. По данным Mash, зафиксировано не менее 15 прилётов. Во время ударов загорелись два жилых дома, а гражданским пришлось прятаться в подвалах.