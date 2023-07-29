Mash: ВСУ обстреливают из миномётов село Ломаковка Брянской области — горят дома

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 29 июля украинские боевики начали обстрел мирного населённого пункта в Брянской области, сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com/BBC News Україна

"В эти минуты ВСУ обстреливают миномётами село Ломаковка Брянской области. По нашей информации, было не меньше 15 прилётов", — гласит публикация.

Авторы уточнили, что в результате атаки загорелись два жилых дома, а население села в настоящее время прячется в подвалах.

"Предварительно, без пострадавших", — пишет Mash.

Накануне стало известно, на побережье полуострова Крым были обнаружены обломки китайского ударного беспилотника ВСУ.

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