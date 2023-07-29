Утром 29 июля украинские боевики начали обстрел мирного населённого пункта в Брянской области, сообщил Telegram-канал Mash.
"В эти минуты ВСУ обстреливают миномётами село Ломаковка Брянской области. По нашей информации, было не меньше 15 прилётов", — гласит публикация.
Авторы уточнили, что в результате атаки загорелись два жилых дома, а население села в настоящее время прячется в подвалах.
"Предварительно, без пострадавших", — пишет Mash.
Накануне стало известно, на побережье полуострова Крым были обнаружены обломки китайского ударного беспилотника ВСУ.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.