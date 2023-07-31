Хабаровчанин закидал детей камнями и открыл стрельбу

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Хабаровска напал на играющих во дворе детей и открыл стрельбу из пистолета. По словам соседей, 39-летний мужчина настойчиво предлагал мальчикам сесть в его машину, а получив отказ, разозлился.

Фото: pixabay. com

Подростки в возрасте от 11 до 13 лет играли в футбол на площадке.

"Он настойчиво предлагал мальчикам сесть в его машину, обещая им сладости. Когда это не удалось, он стал вести себя агрессивно. Он бросил камень и попал в голову одного из детей, вызвав сотрясение мозга", — передаёт ДВ-РОСС — новости Дальнего Востока.

Соседи "отбили" у агрессивного мужчины детей, но он вернулся с пистолетом и открыл огонь. К счастью, ни в кого не попал. Жильцы дома написали заявления в полицию.

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