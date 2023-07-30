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В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек, включая троих детей

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Происшествия

В республике Марий Эл из-за сильнейшего урагана погибли восемь человек, включая троих детей. Ёщё 27 пострадали. На всех них упали деревья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек, включая троих детей
Фото: ya.ru

Отмечается, что стихия накануне затронула всё Поволжье, однако именно на Марий Эл пришёлся основной удар.

По данным издания, среди погибших и пострадавших есть туристы из группы, которая разбила палаточный лагерь у озера Яльчик. Там было несколько сотен отдыхающих.

Глава региона также заявил о многочисленных повреждениях линий электроснабжения и крыш жилых домов.

Ранее МЧС сообщило, что в Приволжском федеральном округе из-за непогоды погибли девять человек, ещё почти 70 пострадали.

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В Звениговском районе Марий Эл прошёл ураган
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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