На территории Приволжского федерального округа увеличилось количество жертв стихии. В результате непогоды погибли 9 человек. Ещё почти 70 пострадали. Об этом сообщили в МЧС РФ утром в воскресенье, 30 июля.
Ранее губернатор Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о семи погибших из-за урагана, который обрушился на республику накануне.
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