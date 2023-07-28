Песков: Украина продолжает излюбленную практику нанесения ударов по населённым пунктам

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, осуждающим ракетный удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Таганрогу.

Фото: ya.ru

По словам Пескова, украинский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по населённым пунктам, которую Киев начал с 2014 года. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что сначала украинские военные наносили удары по населённым пунктам и гражданским объектам Донбасса, а теперь, как видно из последних событий, перенесли эту жестокую тактику на другие территории, в том числе на Таганрог.

В результате падения ракеты в Таганроге 28 июля пострадали 14 человек.

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