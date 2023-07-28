Минздрав назвало точное число пострадавших в Таганроге

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате падения ракеты в Таганроге 28 июля пострадали 14 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальному сообщению, из 14 пострадавших семеро были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Ещё семерым была предоставлена медицинская помощь на месте происшествия.

Губернатор региона Василий Голубев также предоставил свои комментарии относительно произошедшего инцидента. По его словам, в медицинские учреждения города были доставлены 12 человек. У одной из пострадавших была диагностирована черепно-мозговая травма, и ей была проведена операция.

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