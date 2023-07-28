Песков объяснил, почему Путин пока не знает о прилёте ракеты в Таганрог

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дмитрий Песков высказался о ракетном ударе по Таганрогу.

Фото: https://t.me/shot_shot/54788

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что Владимир Путин пока не знает о происшествии в Таганроге, потому что сейчас проходит саммит "Россия-Африка".

Ранее сообщалось, что удар по Ростовской области был нанесён модифицированной ракетой С-200, пущенной с территории Украины.

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Мощный взрыв произошел в Таганроге