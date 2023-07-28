Дмитрий Песков высказался о ракетном ударе по Таганрогу.
Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что Владимир Путин пока не знает о происшествии в Таганроге, потому что сейчас проходит саммит "Россия-Африка".
Ранее сообщалось, что удар по Ростовской области был нанесён модифицированной ракетой С-200, пущенной с территории Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.